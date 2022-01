Attacchi di ansia dopo aver avuto il Covid: morta suicida una dottoressa

«Devastata» dal Covid, si toglie la vita. Fiona Denison, una importante dottoressa scozzese di 51 anni, ha lasciato marito e due figli. Ha lottato due anni contro il coronavirus che l'ha stremata mentalmente e fisicamente, ma superato il limite si è suicidata. La famiglia ha raccontato la sua storia a "Edinburgh Live". La decisione è stata presa dopo che un'operazione che sperava avrebbe migliorato la sua vita è stata posticipata. Si era ammalata gravemente dopo aver contratto il Covid nella prima ondata della pandemia nel marzo 2020, e ha sofferto di gravi complicazioni respiratorie.

Depressa per il Covid si suicida

Nonostante si sia ripresa dal virus, dopo essere tornata a casa Fiona ha iniziato a vivere terrificanti flashback sul suo isolamento in ospedale (durato una settimana), oltre a una grave ansia. E' morta lo scorso sabato. Il marito ha raccontato la storia su sua precisa richiesta: «Se sarà in grado di far luce sull'importanza della salute mentale e aiutare gli altri, allora avrà lasciato una eredità adeguata, da sommare all'enorme contributo che ha dato attraverso i suoi ruoli di ricerca clinica e medica, così come nella sua vita privata» ha detto.

Professor Fiona Denison's devastated husband shared her story in the hope it could help others who are strugglinghttps://t.co/SK0d7X9ZNf — The Herald (@heraldscotland) January 13, 2022

I colleghi le hanno reso omaggio in una nota, dove è stato spiegato che Fiona Denison ha «cambiato il destino di madri e bambini qui in Scozia e non solo», mentre è stata descritta come una dottoressa «brillante, gentile e premurosa».