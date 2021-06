Operazione Pangea, in 55 Paesi sequestrati farmaci illegali e chiusi 113.000 siti

L'operazione Interpol contro la commercializzazione di farmaci e dispositivi medici illegali o falsificati venduti online ha portato alla chiusura di 113.000 siti internet. La XIV edizione dell'operazione Pangea, si è svolta dal 18 al 25 maggio scorsi e ha portato, a livello globale, all'arresto di un considerevole numero di persone coinvolte nel traffico di medicinali potenzialmente dannosi per la salute e al sequestro di 9.089.549 farmaci/dispositivi medici. I diversi Paesi che hanno partecipato in tutto il mondo sono stati 55.

