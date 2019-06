Everest, i volontari ripuliscono la grande montagna dai rifiuti: spuntano 4 cadaveri

Una spedizione di pulizia sull'Everest ha rimosso 12,1 tonnellate (10,976 kg) di spazzatura e quattro cadaveri dalla montagna più alta del mondo. I pulitori hanno trascorso settimane a raccogliere involucri di cibo, lattine, bottiglie e bombole tossiche vuote, ha detto il funzionario del Dipartimento del Turismo del Nepal , Danduraj Ghimire. Ghimire ha anche rivelato che i quattro corpi sono stati scoperti dalla neve , come racconta l'Independent, che si scioglie in estate e sono stati portati al campo base e poi trasportati in aereo a Kathmandu per l'identificazione.

Alcuni dei rifiuti sono stati trasportati a Kathmandu e consegnati ai riciclatori mercoledì. I funzionari hanno affermato che la missione è stata un successo, ma hanno anche sostenuto che è necessario raccogliere ancora più spazzatura.

I funzionari non sono stati in grado di stimare esattamente quanta spazzatura copra l'Everest. La maggior parte della spazzatura sulla montagna era nei campi 2 e 3, dove gli scalatori possono riposare lungo la strada dal campo base fino alla cima di 29.035 piedi.

Più di 300 scalatori sono morti sull'Everest da quando è stato conquistato per la prima volta nel 1953. Gli alpinisti a volte non sono in grado di trasportare i corpi dei compagni di squadra che sono morti. Non è chiaro quanti corpi rimangano sulla montagna.

Ultimo aggiornamento: 6 Giugno, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA