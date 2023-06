Malore improvviso, alpinista muore a 45 anni mentre scala l'Everest: per riavere il corpo di Victor la famiglia deve sborsare 40mila euro

CADONEGHE- Un uomo di 45 anni Victor Brinza originario della Moldavia ma ormai da diversi anni residente con la famiglia a Cadoneghe, è morto il 17 maggio mentre stava affrontando una scalata del monte Everest nella catena dell'Himalaya in Nepal. La vittima si trovava ormai vicino alla meta quando è stato colto da un malore improvviso. Nella notte il suo quadro clinico si è aggravato fino al decesso. A distanza di ormai un mese dal dramma, la moglie e i due figli non possono ancora riabbracciare la salma per problemi burocratici ed economici. Si parla di una cifra attorno a 40mila euro che la famiglia dovrà sborsare per riavere indietro il corpo.

A tal proposito è partita una raccolta fondi per tentare di aiutare un nucleo familiare che non si aspettava una cifra così alta, a fronte di un dramma che gli ha tolto ogni respiro lasciando nel cuore solo tanto dolore. Della vicenda è al corrente anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che proprio alla vigilia della partenza aveva donato a Victor Brinza il gonfalone del comune.