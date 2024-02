Crociera da incubo, scoppia un'epidemia di gastroenterite a bordo: 140 passeggeri bloccati. «Origine del virus sconosciuta»

Epidemia di gastroenterite in crociera. Sulla nave della Cunard Cruise Line, quasi 140 passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati messi in quarantena per evitare che l'infezione si diffonda. La conferma arriva dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) attraverso un comunicato stampa.

L'epidemia

Sulla "Queen Victoria" ci sono 1.824 passeggeri e 967 membri dell'equipaggio.

I malati

Finora hanno riferito di essere colpiti dalla malattia 123 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, che rappresentano rispettivamente il 6,74 e l'1,65% delle persone a bordo. I Centri per il controllo e la prevenzione del disagio (CDC) specificano che i sintomi predominanti sono diarrea e vomito. Per il momento, fa sapere l'agenzia sanitaria, l'origine del virus non è nota.

Quarantena e prevenzione

I malati sono stati isolati dal resto dei passeggeri per prevenire la diffusione dell'epidemia. L'azienda ha inoltre adottato misure aggiuntive in termini di pulizia e disinfezione della barca. Cunard Cruise Line conferma ai colleghi della CNN che “un piccolo numero di ospiti ha riportato sintomi di malattie gastrointestinali a bordo della Queen Victoria . Hanno immediatamente attivato i protocolli rafforzati di salute e sicurezza per garantire il benessere di tutti gli ospiti e dell’equipaggio a bordo. Le misure sono state efficaci”.

Secondo il CDC, nel 2023 si sono verificati 14 focolai sulle navi da crociera, la maggior parte attribuiti al norovirus.

Cos'è la gastroenterite

La gastroenterite è un’infezione che attacca l’apparato gastrointestinale. La causa può essere virale o batterica. I batteri più frequentemente responsabili sono salmonella, campylobacter e clostridium difficile, mentre i virus più comunemente coinvolti sono rotavirus e norovirus. Il contagio avviene attraverso le mani e per via orale, e anche mediante cibo contaminato e acqua. Per la prevenzione, lavare sempre le mani è fondamentale.

I sintomi

Tra i sintomi ci sono vomito, nausea, diarrea e dolori addominali. Questi sintomi accomunano la quasi totalità dei pazienti, possono poi esserci sintomi variabili, meno comuni, come per esempio la febbricola. Bisogna prestare attenzione quando i sintomi persistono oltre 5-7 giorni, magari con febbre ricorrente. Questo rappresenta un campanello di allarme, soprattutto nei bambini e negli anziani, più suscettibili a complicanze come la disidratazione.