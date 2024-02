Missile navale Phalanx, la nuova arma americana per combattere gli Houti: spara 4.500 proiettili al minuto

L'impiego contro gli Houthi del sistema missilistico navale americano Phalanx Close In (Cwis) in dotazione al cacciatorpediniere Uss Gravely, rappresenta una novità in questa guerra. È la prima volta che il Cwis, un sistema significativamente denominato «ultima linea di difesa», viene usato in questo conflitto nel Mar Rosso. Ed è avvenuto martedì sera in risposta a un attacco con un missile da crociera che ha sfiorato la nave da guerra americana (è passato a poco più di un chilometro e mezzo di distanza).

