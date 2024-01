Icon of the Seas, festa a Miami per la nave da crociera più grande del mondo: pesa 5 volte il Titanic (e può ospitare 10mila persone)

Festa grande a Miami per la Icon of The Seas, la nuova nave da crociera di Royal Caribbean. Più di 250mila tonnellate di stazza (ben cinque volte più del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, oltre 40 opzioni per cenare e bere, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 passeggeri, 10 mila se si considerano anche le 2350 persone che formano l'equipaggio provenienti da 80 Paesi del mondo.