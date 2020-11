Covid Usa, studentessa malata trovata morta nella sua camera: «Era sola in quarantena»

Una studentessa di un college è stata trovata morta nella sua stanza dove si trovava in quarantena dopo aver contratto il coronavirus. Bethany Nesbitt aveva manifestato i sintomi del Covid-19 la settimana prima che il suo corpo fosse trovato all'interno di una residenza presso il Grace College, nel Michigan.

APPROFONDIMENTI DRAMMA Famiglia distrutta dal covid: muore la mamma 74enne pochi giorni dopo... GRAN BRETAGNA Covid, mamma e due figli muoiono in cinque giorni. La famiglia presa... ROMA Covid, D’Amato: «Possiamo diventare zona rossa, dipende...

Appello al ministro Speranza: «Io malato di cancro, per me non c'è posto in ospedale»

La ragazza aveva poco più di 20 anni e si stava per laureare. Bethany soffriva di asma e intorno al 20 ottobre ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia. Dopo aver fatto il tampone ha scoperto di essere positiva al virus e si è isolata all'interno della stanza in cui viveva nel college. «Dopo un'indagine completa e un'autopsia, la causa della morte è stata dichiarata naturale a causa di un embolo polmonare che non era stato rilevato in precedenza e che l'ha uccisa» ha spiegato al Sun un poliziotto. Il medico che ha valutato il corpo ha spiegato che però il covid avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella morte della 20enne.

Our hearts are shattered. My sweet sister, Bethany, died as she slept in her dorm room Thursday night. She was 20. She was COVID-19 positive. The cause of death was a pulmonary embolism—the result of a blood clot—widely recognized as a common cause of death in COVID-19 patients. pic.twitter.com/w6ky17Ra8v

— Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) November 3, 2020