Covid, mamma e due figli muoiono in cinque giorni. La famiglia presa di mira sui social: «Il virus è una bufala»

«Dovevo esserci io al loro posto». David Lewis, 81 anni, è incosolabile. In cinque giorni il Covid ha distrutto la sua famiglia portandogli via l’amata moglie Gladys, 74 anni, e due dei suoi figli di 42 e 44 anni. Un dolore immenso al quale si aggiungono i messaggi deliranti di persone che sui social hanno preso di mira lui e i familiari continuando ad affermare che “il virus è una grande bufala”.

Il calvario di questa famiglia di Pentre, nel Galles, è iniziato giovedì quando Gladys è morta al Royal Glamorgan Hospital pochi giorni dopo aver sviluppato i sintomi del virus. Il figlio Dean, 44 anni, è morto nella sua casa di Treorchy il giorno successivo e Darren, 42 anni, che aveva la sindrome di Down, è morto lunedì. Tutti erano positivi al coronavirus.

E mentre si prepara a organizzare il terzo funerale in pochi giorni, la famiglia continua a essere perseguitata dai troll. Claire Lewis, vedova di Dean, padre di tre figli, ha dichiarato al programma Today su Bbc Radio 4: «La gente continua a pensare che sia solo un grande scherzo e sostiene che il Covid non sia reale, ma per me tutta questa situazione è maledettamente reale. La gente si incontra ancora. Pensano tutti che non succederà a loro, ma guardate cosa è successo alla nostra famiglia. Viviamo tutti nello stesso condominio e abbiamo preso tutte le precauzioni per evitare di prenderlo e contagiare David e Gladys, vista l'età avanzata, e Darren che aveva la sindrome di Down».

Anche Claire, 44 anni, ha il coronavirus insieme ad altri 10 membri della sua famiglia che ora sono in isolamento. Al momento lei e il figlio di 12 anni sono positivi confermati mentre si attendono i risultati del tamponi dei figli di 14 e 19 anni. «Siamo completamente devastati. Mio suocero è a pezzi, ha perso sua moglie e i suoi due figli. Continua a dirci: “Doveva toccare a me”. È così difficile cercare di aiutarlo e cercare di consolare i miei figli che sono devastati per la perdita del padre».

