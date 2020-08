Coronavirus, Putin: «La Russia ha registrato il primo vaccino, somministrato a mia figlia. Vaccinazione sia volontaria»

La Russia ha registrato il primo vaccino contro il Covid: lo ha fatto sapere il presidente russo Vladimir Putin, annunciando che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. Il vaccino è stato sviluppato dall'istituto Gamaleya e la fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa. Putin ha rivelato che alla figlia è già stato somministrato il vaccino, che le ha procurato una leggera febbre, sparita poco tempo dopo.

Secondo il presidente russo, sua figlia, dopo la prima dose ha avuto la febbre a 38, che il giorno dopo è scesa poco sopra i 37 gradi. «Poi, dopo la seconda dose, ha avuto di nuovo una leggera febbre, e dopo tutto tutto era a posto, si sente bene e ha un alto numero di anticorpi».

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la vaccinazione deve essere effettuata «a condizioni assolutamente volontarie» in modo che tutti coloro che lo desiderano possano «sfruttare le conquiste degli scienziati russi». Lo riporta la Tass. Putin si aspetta poi che la Russia inizi la produzione di massa del vaccino contro il coronavirus «nel prossimo futuro». «So che altre istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia. Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero», ha concluso Putin.

