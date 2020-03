Coronavirus, addio stretta di mano: adesso si saluta solo con i piedi. Il video diventa virale

Niente stretta di mano. Niente baci. E allora in Cina si organizzati con un saluto “alternativo" per evitare il contagio da coronavirus. Da qualche ora infatti, impazzano video virali di persone con le mascherine che si salutano dandosi i piedi. Una specie di balletto alla TikTok, ironico, figlio del tempo del contagio. Qualcuno dalla Cina assicura: «Presto diventerà un saluto mondiale». Si spera, se non altro, per poco. Pochissimo.

#Coronavirus: A video showing people with facemasks greeting each other by tapping feet instead of shaking hands has gone viral in China.

For the latest on coronavirus around the world, head here: https://t.co/jT80TpFHxg pic.twitter.com/NoFYdtut9D

— Sky News (@SkyNews) March 3, 2020