Coronavirus, l'Oms: «Nessun segnale che il virus sparisca in estate come una normale influenza»

«Non c'è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza». Lo ha detto il dottor Mike Ryan dell'Oms, nel briefing quotidiano sull'epidemia. Oms che fa sapere che sono 40 i nuovi test dignostici per individuare il virus e 20 i vaccini in fase di sviluppo. «Finora l'Oms ha ricevuto richieste di revisione e approvazione per 40 test diagnostici, 20 vaccini sono in fase di sviluppo e sono in corso numerosi studi clinici sulle terapie» contro il nuovo coronavirus. Lo ha ricordato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 17:36

