Coronavirus, dalla Spagna all'Austria i contagi dall'Italia. Isolati hotel a Innsbruck e Tenerife

Dall'Italia il Coronavirus si espande all'estero, fino in Tirolo, dove due italiani provenienti da Bergamo sarebbero risultati positivi al coronavirus. Uno di loro, una donna, lavora in un albergo di Innsbruck che è stato messo in isolamento. La coppia, attualmente in quarantena in un ospedale di Innsbruck, era arrivata in Tirolo in auto la settimana scorsa.

A Tenerife sono risultati positivi due italiani: un medico e sua moglie. mille isolati in hotel. Tutti gli ospiti e i dipendenti dell'hotel sono stati messi in quarantena, mille persone sono isolate e "prigioniere". Una donna italiana di 36 anni è risultata positiva a Barcellona, dove abita. Tornava da un viaggio nel nord Italia. Sotto osservazione anche un altro italiano in Catalonia, si attende l'esito dell'ultimo test. Tre tifosi del Valencia, tornati dalla trasferta a Milano per la partita di Champions con l'Atalanta, sono stati messi in quarantena nella città spagnola.

In Francia invece è risultato positivo ai test un francese appena rietnrato da un soggiorno in Lombardia, attualmente ricoverato nella regione Auvergne-Rhone Alpes nel centro del Paese.

Ragazzi a casa e scuole chiuse per una settimana per «una disinfezione profonda». È la decisione presa oggi da due istituti britannici - Trinity Catholic College di Middlesbrough e Cransley Private School nel Cheshire - dopo il ritorno di alcuni studenti da due gite scolastiche nel nord Italia. La prima scuola ha segnalato «pochi casi» di sintomi influenzali fra ragazzi e insegnanti di rientro, mentre la seconda ha deciso lo stop per pure ragioni precauzionali dopo il ritorno di 29 allievi tornati da una settimana bianca a Bormio. I responsabili di diversi altri istituti in Inghilterra e Irlanda del Nord, secondo quanto riferisce la Bbc, hanno inoltre sollecitato studenti e personale di ritorno da gite in Italia del Nord a restare a casa per un periodo di quarantena. Questi provvedimenti di cautela, come altri che si stanno moltiplicando nel Regno Unito, sono stati adottati sulla scia delle indicazioni aggiornate date giusto oggi dal Foreign Office sulla necessità di un auto-isolamento di 14 giorni per chi arrivi nel Regno dall'Italia settentrionale o vi sia arrivato dal 19 febbraio in avanti: indicazioni che peraltro non sono rivolte in particolare ai cittadini italiani, ma a chiunque abbia viaggiato nelle aree della Penisola colpite dal coronavirus, britannici in primis.



