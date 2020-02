Coronavirus, anche negli ospedali pontini arrivano le tende "pre triage"

Ultimo aggiornamento: 19:09

Anche negli ospedali della provincia di Latina arriveranno le tende "pre triage" per i pazienti che dovessero presentarsi con tosse o febbre nei pronto soccorso. Da domani - mercoledì 26 febbraio - dovrebbero essere installate al "Goretti" di Latina, a Terracina, Fondi e Formia.Oggi il caso è stato affrontato in commissione sanità alla Regione, presente l'assessore Alessio D'Amato: «Esprimo soddisfazione per le misure preventive predisposte contro la diffusione del Coronavirus nel nostro territorio. Per fortuna ad oggi abbiamo avuto la conferma che non ci sono casi autoctoni - ha detto il presidente della commissione e capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Simeone - ritengo importante la decisione della Regione di installare tensostrutture pre-triage».I cittadini comunque sono invitati a non recarsi presso gli ospedali o gli studi dei medici di base ma anzitutto a contattare questi ultimi, quindi il numero verde per l'emergenza 1500 o il 118. Chi, invece, dovesse presentarsi in pronto soccorso con i sintomi influenzali sarà accolto nelle tende e da lì, eventualmente, trasferito a malattie infettive tramite un percorso esterno all'ospedale o direttamente allo Spallanzani.A Latina, finora, c'è un percorso (interno) che evita il contatto con la sala d'attesa.