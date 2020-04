Coronavirus, positivo il ministro della salute Litzman. Aveva detto: «Il coronavirus castigo divino per i gay»

Positivi al coronavirus il ministro della sanità israeliano Yaakov Litzman e sua moglie Chava, al momento le loro condizioni sarebbero buone. Il ministro 71enne è il più alto funzionario israeliano a cui è stato diagnosticato il virus. Litzman ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione della crisi pandemica insieme a Netanyahu, partecipando a incontri chiave con lui, sebbene il primo ministro abbia fatto attenzione a mantenere le normative sul distanziamento sociale. Il ministro è accusato di non avere rispettato le raccomandazioni e i divieti da lui imposti alla popolazione. Litzman aveva detto del Covid 19: «É il castigo divino per l'omosessualità».

Secondo gli ordini del Ministero della Sanità, decine di migliaia di israeliani sono in quarantena a causa della possibile esposizione al virus e l'intero paese è in un blocco quasi totale. Litzman, ultra ortodosso, è stato spesso criticato per la sua gestione dell'epidemia. Alcuni hanno affermato che avrebbe messo gli interessi della comunità ultraortodossa davanti all'emergenza facendo ritardare le severe restrizioni sulle riunioni pubbliche che avrebbero influenzato l'osservanza del festival Purim il mese scorso. Inoltre ha combattuto duramente contro la chiusura delle sinagoghe. Un gruppo di alti funzionari medici dei principali ospedali ha anche scritto a Netanyahu chiedendo che alla guida della sanità fosse messo uno specialista.

Litzman è inoltre accusato di non aver obbedito alle linee guida rilasciate dal suo stesso ministero prima di contrarre la malattia, come riferisce Israele N12. Secondo alcuni testimoni non ha rispettato le norme sul distanziamento fisico per proteggersi dal coronavirus e di conseguenza si è ammalato.

Litzman, inoltre, non ha preso parte alle riunioni critiche del Ministero della Salute sulle linee guida e le restrizioni, secondo Kan News. «Ho parlato con Litzman due volte e sta bene», ha dichiarato il direttore generale del Ministero della Salute Moshe Bar Siman Tov, secondo Kan.

