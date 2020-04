Coronavirus, negli Usa 1.200 morti in 24 ore, Trump: «Picco nei prossimi giorni»

Altre più di 1.200 persone affette dal nuovo coronavirus sono morte in 24 ore negli Stati Uniti, secondo il conteggio pubblicato ieri sera dalla Johns Hopkins University. Il paese registra un totale di 337.072 casi di infezione e 9.633 decessi, secondo il database. «Nei prossimi giorni ci sarà il picco della pandemia negli Usa»: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, affermando come «negli Stati Uniti abbiamo condotto oltre 1,6 milioni di test per il coronavirus, più di ogni altro Paese».

Il primo ministro del Giappone Shinzo Abe proclamerà lo stato di emergenza per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Kyodo citando fonti governative e spiegando che l'annuncio è previsto per domani. Con lo stato di emergenza, Abe chiuderà le scuole e chiederà alla popolazione di restare a casa per limitare la possibilità di contagi. Le città maggiormente interessate dal decreto saranno Tokyo e Osaka, spiega la Kyodo. Ieri il Giappone ha registrato 143 nuovi casi, facendo sì che il numero dei contagi nel Paese superasse quota mille.

Sono più di centomila le persone contagiate dal coronavirus in Germania. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che parla di 100.123 persone che hanno contratto il Covid-19 in Germania. Il giorno precedente i contagi erano 91.100. Sono invece almeno 1.584 le persone morte dopo aver contratto il Covi-19 in Germania. Lo Stato della Baviera è quello più colpito, con oltre 24mila casi e 383 morti.

