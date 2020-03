Coronavirus Regno Unito, Johnson ordina il lockdown: 335 morti nel paese

Johnson "chiude" la Gran Bretagna. Negozi chiusi e tutti in casa: Boris Johnson ordina misure restrittive all'italiana per il Regno Unito contro la diffusione del coronavirus. Da stasera - ha annunciato il premier in un discorso alla nazione - stop a tutti gli esercizi commerciali non essenziali, mentre sono vietate riunioni in pubblico di più di due persone, con multe da 30 sterline ai trasgressori. Parchi aperti in parte, luoghi di preghiera chiusi, si potrà uscire soltanto per lavoro, la spesa, portare a spasso il cane, far esercizio o per assistenza.

Sono saliti a 335 i morti accertati per coronavirus nel Regno Unito, con 54 decessi in più rispetto a ieri e una curva d'incremento stabile a livelli considerati dal governo pesanti, in prospettiva, per le potenzialità del sistema sanitario nazionale (Nhs). Secondo l'Nhs, nelle ultime 24 ore altre 46 persone di età compresa fra 47 e 103 anni sono morte in particolare in Inghilterra (303 totali, concentrate soprattutto a Londra), altre 4 in Scozia e 4 in Galles. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, presentando la legge di emergenza denominata Coronavirus Bill alla Camera dei Comuni, ha intanto reso noto che è salito a 7500 il numero di medici pensionati che hanno risposto all'appello del governo di Boris Johnson per tornare in servizio negli ospedali pubblici del Paese fin quando durerà l'emergenza.

Il Foreign Office ha rivolto oggi una raccomandazione a tutti i cittadini britannici che sono all'estero a rimpatriare al più presto, perché nei prossimi giorni potrebbe non essere «più possibile». L'advice conferma l'imminenza di un lockdown del Regno Unito, dove i contagi diagnosticati da coronavirus sono saliti a 6.650, circa 950 più di ieri, e i morti a 335 (più 54). «Se siete in vacanza all'estero, il tempo di tornare a casa è ora, finché ancora potete», ha avvertito il ministro degli Esteri, Dominic Raab.



