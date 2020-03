Coronavirus, donna americana si ammala e paga 35mila dollari per le cure

Una donna americana per curare il coronavirus in un ospedale di Boston ha dovuto pagare 35mila dollari. Dopo giorni di febbre che non passava, si era rivolta al reparto di oncologia che la segue e dopo varie analisi era risultata positiva al coronavirus. Ma il conto per le cure, non avendo lei un'assicurazione, è stato molto alto.

L'emergenza covid-19 sta mettendo in evidenza tutti i limiti del sistema sanitario statunitense. La sanità a pagamento in periodo di pandemia rischia di mettere in serie difficoltà tanti cittadini. Danni Askini è la donna americana contagiata dal Covid-19 che è riuscita a guarire. Non coperta da assicurazione sanitaria (come 27,5 milioni di americani) ha ricevuto una fattura di 34.927,43 dollari (circa 33.000 euro) per le cure e test a cui è stata sottoposta.

Tutto è iniziato con un mal di testa e difficoltà respiratorie, così la donna è andata in pronto soccorso e il test ha mostrato la positività alla malattia. Solo il test è costato oltre 900 dollari. I medici dell’ospedale hanno detto ad Askini che non avrebbe potuto essere curata prima di aver fatto il test per una dozzina di altre malattie, che hanno avuto un costo elevato di circa 2 mila euro. Dopo qualche giorno alla donna è arrivata una fattura di 35 mila dollari dall'ospedale, proprio in un periodo in cui ha dovuto ridurre la sua assicurazione a causa della perdita del lavoro.



Danni Askini was treated for #Covid_19 She doesn’t have health insurance Her bill is $35,000. $35,000! There are 30-40 million people like her in America Stop this madness. Healthcare is a human right. We need Medicare for All. https://t.co/jl4oQTtPxW — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) March 20, 2020

