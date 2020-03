Coronavirus, diretta: 340 mila casi nel mondo, 14.700 le vittime. Canada chiede rinvio delle Olimpiadi di Tokyo

Coronavirus, il numero dei casi di positività al Covid-19 nel mondo si avvicina oggi a quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99.000. E quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Per l'esattezza, i contagiati sono 339.259, il numero dei decessi ha raggiunto quota 14.706, mentre le persone guarite sono 98.834.

Nel frattempo cresce la preoccupazione e la paura del contagio tra gli atleti di tutto il mondo, tanto che la prima delegazione, quella del Canada, che dice no alle Olimpiadi, chiedendo di rimandare di un anno l'appuntamento di Tokyo. Il Canada «ha preso la difficile decisione di non inviare squadre» alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate a causa del coronavirus, annunciano i comitati olimpico (Coc) e paralimpico (Cpc) canadesi. «Il Coc e il Cpc sollecitano il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paralimpico internazionale e l'Organizzazione mondiale della sanità a rinviare i Giochi di un anno», affermano i due organi in una dichiarazione supportata dalle loro commissioni di atleti, organizzazioni sportive nazionali e governo del Canada.

Olimpiadi: in Giappone il premier Abe 'apre' al rinvio dei Giochi di Tokyo. Alla luce della situazione sanitaria, in Giappone e all'estero, ma anche della crescente opposizione di molte federazioni nazionali, oggi il premier giapponese Shinzo Abe ha per la prima volta aperto alla possibilità di rimandare le prossime Olimpiadi di Tokyo. Parlando in Parlamento, Abe ha spiegato che se il Giappone dovesse trovare difficile lo svolgimento dei Giochi nella loro «forma completa» a causa della pandemia di coronavirus, «dovrà prendere in considerazione la possibilità di rimandarle», ponendo la massima priorità sulla salute degli atleti. Il premier ha aggiunto che la cancellazione non è all'ordine del giorno poiché anche il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha escluso la cancellazione totale degli eventi.

Le Olimpiadi di Tokyo sono in calendario dal 24 luglio al 9 agosto mentre i Giochi paralimpici dal 25 agosto al 6 settembre. Le parole di Abe - che per la prima volta ammette la possibilità di un rinvio - arrivano un giorno dopo che il CIO ha affermato di voler decidere se tenere o meno i Giochi entro le prossime quattro settimane. Il numero uno del comitato olimpico Thomas Bach, che fino ad ora aveva resistito alle discussioni sul rinvio dell'evento, ha affermato che la vita umana ha la precedenza su tutto il resto, aggiungendo di sperare che alla fine ci sarebbe stata una «fiamma olimpica come la luce alla fine di questo tunnel buio». Nel XX secolo le Olimpiadi sono state cancellate nel 1916 a causa della prima guerra mondiale, e nel 1940 e 1944 durante la seconda guerra mondiale. La decisione finale sarà presa dal CIO, dalla città di Tokyo e dal Comitato Olimpico giapponese, le tre parti che nel 2013 hanno firmato il contratto in occasione della assegnazione dei Giochi 2020.

Cnn: «Italia ha chiesto aiuto al Capo del Pentagono per mascherine e respiratori». L'Italia avrebbe chiesto aiuto al segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, nel mezzo dell'emergenza coronavirus. Lo sostiene la Cnn, che cita un funzionario della Difesa Usa secondo cui il ministero della Difesa italiano avrebbe lanciato un appello diretto a Esper per la fornitura di materiale medico sanitario come mascherine e respiratori. Stando alla Cnn il governo italiano avrebbe anche chiesto l'assistenza dei militari Usa di stanza nel nostro Paese per ospedali da campo e personale medico in modo da affiancare le forze italiane già impegnate a far fronte all'emergenza.

Corea del Sud, nuovi contagi al minimo. Buone notizie dalla Corea del Sud. Il Paese registra il numero più basso di nuovi casi di coronavirus da fine febbraio. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), sono 64 i nuovi casi di infezione e in totale sono 8.961 le persone che nel Paese si sono ammalate a causa della diffusione della Covid-19. Ieri in Corea del Sud sono morte altre sette persone che erano risultate positive ai test per il coronavirus e, riporta l'agenzia Yonhap, il bilancio complessivo delle vittime sale così a 111. Stando ai Kcdc, la maggior parte delle vittime sono anziani con patologie pregresse.



