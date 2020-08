Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati assembramenti da 10 persone

Sale a 23.443.978 milioni il totale delle persone contagiate da Covid-19, e a 809.011 il numero di morti totali. Sono invece 15.144.184 le persone guarite dal virus. La situazione torna a farsi preoccupante in Francia dove un nuovo boom di contagi fa tornare l'incubo lockdown: ieri infatti, sono stati 4.897 i nuovi casi di infezioni da Covid-19 in 24 ore, il numero più alto riportato in un giorno da metà aprile, quando il paese era ancora bloccato. La situazione è rischiosa ma il Paese è pronto per una ripresa delle infezioni da Covid-19, ha detto il ministro della Salute francese Olivier Veran in un'intervista al media francese Le Journal du Dimanche. Il virus viene contratto prevalentemente da persone di età inferiore ai 40 anni, che devono fare attenzione a non diffonderlo alle persone anziane, che in genere soffrono di sintomi più gravi, ha aggiunto Veran. Con una nuovo decesso per Covid-19 segnalato ieri, il bilancio delle vittime del virus in Francia è di 30.513, con 242.899 contagi registrati.

Germania, da fine luglio oltre 1.000 casi al giorno

Sono 711 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Germania nelle ultime 24 ore, stando a quanto riferito dall'Istituto Robert Koch, che parla anche di tre decessi in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Germania si contano complessivamente 233.575 contagi e 9.272 decessi. Alla luce dell'aumento del contagio da Coronavirus in Germania, i ministri della Salute dei Laender tedeschi e il delegato del governo Merkel alla materia, Jens Spahn, terranno oggi una videoconferenza, per confrontarsi sulle misure per arginare la pandemia. Fra i temi sul tavolo, un più rigoroso uso della mascherina - si discute se sia il caso di imporla sul posto di lavoro - e possibili limitazioni al numero dei partecipanti ammessi alle feste private.

Gestite a livello regionale, le regole sono al momento molto diverse nei differenti Laender. Stando al Robert Koch Institut, i nuovi positivi registrati alla mezzanotte di oggi in 24 ore sono 711, ma su questi dati incide l'effetto weekend, mentre da fine luglio la Germania è tornata a vedere un aumento di oltre 1000 casi al giorno, e sabato si è toccato il picco di 2034 nuove infezioni. Angela Merkel ha affermato nei giorni scorsi che l'aumento dei contagi è preoccupante ma governabile. C'è attenzione ovviamente anche sulle scuole, riaperte ormai nella maggior parte dei Laender. La linea prevalsa finora è quella di garantire la continuità delle lezioni in classe, con l'isolamento e la quarantena dei gruppi in cui si sono manifestati contagi, ma alcune scuole sono state richiuse.



Spagna, stop agli assembramenti di 10 persone

Russia, +4.744 nuovi casi

La Generalitat de Catalunya, il governo regionale della Catalogna, proibisce le riunioni di oltre 10 persone, che siano in ambito privato o pubblico. Lo ha reso noto il presidente della Generalitat Quim Torra, sottolineando inoltre che resta in vigore il divieto di fumo e consumo di alcolici negli spazi pubblici, la distanza di sicurezza e l'uso delle mascherine nell'ambito delle prevenzioni contro il coronavirus. Lo riferisce La Vanguardia.In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.744 nuovi casi di Covid-19 e 65 decessi provocati dal morbo. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale così a 961.493, il quarto al mondo in termini assoluti. Le morti accertate sono invece ufficialmente 16.448. I guariti sono 2.456 nel corso dell'ultima giornata e 773.095 in totale.

Corea del Sud, il contagio rallenta ancora

La Corea del Sud ha segnato altri 266 casi di coronavirus, in brusca correzione sull'impennata di 397 annunciata domenica e pari ai massimi rispetto a quota 483 del 7 marzo, scontando i focolai individuati nell'area metropolitana di Seul e in altre principali città del Paese. Tra i nuovi contagi di Covid-19, 258 sono di trasmissioni domestica e 8 importati: le infezioni sono salite a 17.665, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention. I test effettuati domenica si sono attestati a 13.236, in calo sui 15.386 di sabato e i 21.677 di venerdì. Dal 14 agosto, la Corea del Sud ha riportato nuovi casi a tripla cifra per totali 2.893. Il principale focolaio è stato tracciato nella chiesa protestante di Sarang Jeil, a nord di Seul, con 841 contagi.

Il governo metropolitano ha riferito che quasi il 22% dei fedeli sottoposto ai test nella capitale è risultato finora positivo al virus. Il governo ha varato un'ulteriore stretta in materia di distanziamento sociale: ad esempio, gli incontroi al chiuso con più di 50 persone e all'aperto con oltre 100 sono vietati in principio. Da oggi, i residenti di Seul sono tenuti a indossare le mascherine in pubblico, tranne quando si mangia o si beve. Le autorità sanitarie hanno anticipato che qualora i nuovi casi non scendano nel corso della settimana, saranno adottate regole più strigenti, tra cui il divieto di riunioni con più di 10 persone. Nel frattempo, il numero di decessi resta fermo a 309, per un tasso di mortalità dell'infezione all'1,75%.

Argentina, +5352 casi in 24 ore

India, 61mila nuovi casi, è il terzo paese con più infezioni

Le autorità sanitarie argentine hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono morte per coronavirus 137 persone, mentre altre 5.352 sono risultate positive ai test. Il numero complessivo dei decessi ha raggiunto quota 6.985, mentre quello dei contagiati da Covid-19 è salito da marzo a 342.154. Il rapporto quotidiano diffuso ieri sera conferma che i 4/5 dei casi riguardano Buenos Aires, e soprattutto la sua provincia, mentre una certa rilevanza hanno i focolai di Cordoba, Santa Fe, Entre Ros e Neuquén. A livello planetario, l'Argentina si trova al 12/o posto per quantità di contagi, fra Iran (358.905) e Gran Bretagna (327.643).Dopo avere superato ieri i 3 milioni di positivi, l'India conta oggi altri 61 mila nuovi casi: lo comunica il Ministero della Salute. Il paese, terzo nella classifica mondiale per numero di infezioni, dopo Stati Uniti e Brasile, e quarto per numero di morti, che a oggi sono 57.570, ha visto i positivi aumentare di un milione in appena tre settimane; secondo il Ministero, ogni giorno vengono effettuati circa un milione di test. Sempre secondo il Ministero, il tasso di guarigione è pari al 75 per cento.