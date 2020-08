Covid, Trump: «Via libera della Fda all'uso d'emergenza del plasma: chi è guarito è invitato a donare»

Trump dice che non è una mossa elettorale, ma intanto annuncia che la Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il Covid-19. Il presidente lo ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca. «È un annuncio storico», ha detto, definendola una «terapia potente».

Trump ha assicurato che la decisione «non ha nulla a che fare con la politica». Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il ministro delle salute Alex Azar e il capo della Food and Drug Administration Stephen Hahn. Quest'ultimo, rispondendo ad una domanda se la terapia è efficace, ha detto che è «potenzialmente promettente» e ha precisato che non si tratta di una autorizzazione tradizionale, ma di una espansione dell'uso del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. «Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per contribuire ad usarlo nelle cure»: è l'appello lanciato dal presidente Donald Trump, dopo aver annunciato l'autorizzazione della Fda a usare il plasma delle persone guarite nella cura dei malati.

Ultimo aggiornamento: 00:23

