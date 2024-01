Corea del Nord, a sorpresa tornano i turisti: Paese chiuso dai tempi del Covid, primo tour di un'agenzia

Corea del Nord a caccia di turisti, il primo ritorno dopo il 2020, in Corea del Nord grazie a un'agenzia di viaggi russa che pubblicizza quello che sembra essere il primo tour in Corea del Nord da quando il Paese isolato ha chiuso i confini a causa del Covid, promettendo una vacanza sugli sci “adatta alle famiglie” in un resort di lusso fuori dalla capitale Pyongyang. La notizia è riportatata da Cnn. «Come molti altri paesi, la Corea del Nord ha imposto rigide misure antiepidemiche e ha bloccato i suoi confini già strettamente controllati quando la pandemia ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo all’inizio del 2020».

Turisti russi i primi a tornare

Ora, "per 750 dollari, i turisti russi possono iscriversi per essere i primi a tornare nel paese per un viaggio di quattro giorni alla stazione sciistica di Masikryong, secondo l'annuncio sul sito web dell'agenzia di viaggi russa Vostok Intur".

Intanto, lo scenario è questo. La Corea del Nord afferma che non cercherà più la riunificazione con la Corea del Sud e lancerà nuovi satelliti spia nel 2024. Simon Cockerell, direttore generale di Koryo Tours, ha affermato che il viaggio sarà il primo nella Corea del Nord da quando i suoi confini sono stati chiusi nel gennaio 2020 . Ha dichiarato: "Si tratta di un “segnale positivo”, ma ha messo in guardia dal dare per scontato che significhi una più ampia ripresa del piccolo commercio turistico della Corea del Nord prima della pandemia". "Sarei cauto nel ritenere che porterà a un’apertura generale a tutti i turisti”, ha detto Cockerell, la cui compagnia turistica ha subito un duro colpo dopo la chiusura delle frontiere. La Corea del Nord non ha annunciato la ripresa del turismo, ma secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, il ministro delle Relazioni economiche esterne di Pyongyang, Yun Jong Ho, ha incontrato il governatore dell'Amministrazione del territorio marittimo di Mosca, Oleg Kozhemyako, durante la sua visita in Corea del Nord a dicembre. La KCNA ha riferito che le due parti hanno discusso “le questioni relative al rafforzamento della cooperazione economica interregionale tra i due paesi”.

Viaggio in Corea, partenza da Vladivostok

La Cnn ha contattato l'agenzia di viaggi russa Vostok Intur per un commento. Secondo il suo sito web, l'agenzia organizza regolarmente tour in Cina, il viaggio in Corea del Nord è l'ultima aggiunta. L'aereo commerciale nordcoreano atterra in Cina per la prima volta in tre anni: Il viaggio pubblicizzato in Corea del Nord partirà dalla città portuale russa di Vladivostok il 9 febbraio. Secondo l'annuncio, la tariffa copre il volo di andata e ritorno da Vladivostok a Pyongyang e il viaggio in autobus alla stazione sciistica di Masikryong, che si trova sulla cima del Taehwa Peak di 1.360 metri, a circa 3,5 ore di macchina a est di Pyongyang. "A Masikryong, ti ritroverai in un vero paradiso per gli amanti degli sport invernali", si legge nell'annuncio, pubblicizzando "l'aria pulita di montagna e i magnifici panorami". L'itinerario comprende anche visite ai musei e ai templi locali.