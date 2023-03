Corea del Nord, l'ultima arma segreta di Kim Jong Un: testato drone nucleare sottomarino. «Può provocare tsunami radioattivo»

Un drone nucleare sottomarino in grado di scatenare uno "tsunami radioattivo". La Corea del Nord ha testato la sua nuova arma segreta, messa nelle acque al largo della provincia di South Hamgyong martedì, secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. Ha navigato per oltre 59 ore a una profondità compresa tra 80 e 150 metri ed è stato fatto esplodere al largo della costa orientale. Le tensioni nella penisola coreana sono aumentate poiché gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno concluso mercoledì le più grandi esercitazioni congiunte sul campo degli ultimi cinque anni. Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha dichiarato venerdì che «si assicurerà che la Corea del Nord paghi il prezzo delle sue sconsiderate provocazioni».

First-ever video footage of North Korea's long-range Hwasal-1/Hwasal-2 "strategic" cruise missiles. (via KCTV) pic.twitter.com/Bv5MbPDP7B — Ankit Panda (@nktpnd) March 24, 2023

Haeil, il drone sottomarino nucleare della Corea del Nord

Soprannominata "Haeil", termine coreano che indica uno tsunami, l'arma è progettata per attaccare le navi e i porti nemici innescando un'onda radioattiva «su vasta scala», spiegano i media statali. «Questo drone d'attacco sottomarino nucleare può essere schierato su qualsiasi costa e porto o trainato da una nave di superficie per il funzionamento». Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato questo test e ha affermato che dovrebbe servire da monito per gli Stati Uniti e la Corea del Sud affinché «realizzino che la capacità illimitata di deterrenza nucleare della Corea del Nord viene rafforzata molto velocemente». L'ultima arma della Corea del Nord sembra emulare i siluri russi Poseidon, che si dice siano in grado di generare onde oceaniche radioattive e tsunami nucleari che potrebbero distruggere le città costiere negli Stati Uniti.

Lo scetticismo degli analisti

Ma Leif-Eric Easley, professore alla Ewha University di Seoul, ha spiegato alla Bbc che la dimostrazione di Pyongyang «dovrebbe essere accolta con scetticismo». «È chiaramente un'operazione con l'obiettivo di dimostrare che il regime di Kim ha così tanti diversi mezzi di attacco nucleare che qualsiasi attacco preventivo contro di esso fallirebbe disastrosamente», ha detto. Ankit Panda, uno specialista di armi nucleari presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha spiegato: «Tendo a prendere sul serio la Corea del Nord, ma non posso escludere la possibilità che si tratti di un tentativo di inganno/psyop (operazione psicologica, ndr)».

Giovedì scorso, Pyongyang ha testato un missile balistico intercontinentale poche ore prima che i leader di Corea del Sud e Giappone si incontrassero. Nel 2022, la Corea del Nord ha lanciato più di 90 missili - mai così tanti in un anno - nonostante sia stata soggetta a una serie di sanzioni da parte delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'Ue e dei paesi vicini.