Mercoledì 8 Marzo 2023, 20:29

Ha da poco compiuto dieci anni, studia da casa e nel tempo libero scia o va a cavallo. Si chiama Kim Ju-Ae ed è la figlia del leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un. Nelle ultime settimane ha fatto le sue prime apparizioni in pubblico e ha già attirato su di sé delle attenzioni decisamente "insolite" per una bambina della sua età: quelle del National Intelligence Services (NIS) della Corea del Sud, eterni rivali della penisola, che stanno già indagando su di lei.

Il motivo? Lo scorso 9 febbraio papà Kim l'ha portata con sé a un sontuoso banchetto in una caserma a Pyongyang, in occasione dell'ultima maxi parata militare che si è tenuta nella capitale, per celebrare il 75° anniversario della fondazione dell'Esercito popolare coreano.

Ebbene, secondo i rumors degli osservatori internazionali, si tratta di indizi evidenti del fatto che la bambina potrebbe essere già stata presentata ai vertici militari della Corea Del Nord come l'erede designata a prendere il posto del padre alla presidenza del regime, quando verrà il momento.

L'ipotesi ha trovato sostegno in diversi indizi: Ju- Ae è apparsa per la prima volta sui media statali nordcoreani lo scorso novembre, quando ha partecipato a un lancio di prova del missile balistico intercontinentale Hwasong-17, insieme ai genitori. Da allora, ha fatto altre sei apparizioni nell'arco di tre mesi, sembrando tra l'altro perfettamente a suo agio in tutte le situazioni. Una cosa mai accaduta prima: ad oggi Ju Ae è l'unica dei tre figli del leader supremo di cui si conosce il volto.

E come riporta la NPR, la Corea del Nord avrebbe perfino già fatto dei francobolli con le foto di lei e il padre, immortalati insieme nel sito dei test missilistici.

Le voci riguardanti la possibile "erede" sono bastate a mettere sull'attenti i servizi segreti di Seoul, che da tempo indagano sulla famiglia di Kim e ieri hanno organizzato un briefing a porte chiuse, per fare il punto della situazione.

«Hanno valutato che Kim è ancora troppo giovane e in salute per nominare il suo successore», ha riferito - come riporta il Telegraph - Yoo Sang-bum, uno dei politici sudcoreani presenti all'incontro, da cui sarebbero emersi gli ultimi nuovi dettagli della vita della bambina.

«L'intenzione dietro la frequente apparizione in pubblico del secondogenito Kim Joo Ae sembra uno sforzo per imprimere la legittimità della successione ereditaria della linea di sangue Kim», ha aggiunto poi Sang-bum parlando con la stampa.

I segreti della famiglia di Kim Jong-un​

I servizi segreti sudcoreani ritengono che Ju Ae abbia un fratello maggiore, nato forse nel 2010, e uno minore, nato probabilmente nel 2017. Ma nulla di ciò è mai stato confermato in via ufficiale dal parte autorità di Pyongyang.

E la cosa non sorprende, vista la rigorosa riservatezza che avvolge da sempre la famiglia del leader coreano. Basti pensare che - nonostante le apparizioni pubbliche - i media nordcoreani non possono neppure nominar la figlia di Kim col suo nome: a lei si riferiscono infatti con espressioni quali "amata" e "rispettata bambina".

Ma non è questa la notizia più assurda riguardo alla secondogenita di Kim. Pare infatti, secondo alcune informazioni rivelate all'emittente "Radio Free Asia" da parte di alcune fonti anonime nordcoreane, che qualunque donna porti lo stesso nome della bambina sia stata costretta a cambiare nome dalle autorità nordcoreane.