Coppia affitta casa e trova lista di lavori domestici da fare (oltre spese per la pulizia da 150 euro): il post virale

Un host di Airbnb, la piattaforma di affitto di case, è stato criticato per aver lasciato agli ospiti un ampio elenco di lavori domestici da fare, tra cui caricare la lavatrice, dopo aver addebitato un costo di pulizia separato e piuttosto alto. Brandon, studente laureato di 32 anni con sede a Houston, in Texas, che ha preferito rivelare solo il suo nome, ha detto a Newsweek che lui, sua moglie, i suoi due figli e alcuni amici avevano prenotato un soggiorno di due notti in un alloggio a San Antonio, Texas, dal 13 al 15 ottobre.

Si trasferisce in garage con la figlia di 3 anni per guadagnare sulla casa: affitta camera, bagno e salotto ai turisti

La prenotazione

La prenotazione, effettuata a fine settembre, includeva un costo di pulizia di 165 dollari, secondo uno screenshot della ricevuta di prenotazione per il soggiorno. Brandon ha detto che hanno affittato tramite Airbnb perché il costo totale per una casa con tre camere da letto era «più economico di tre camere d'albergo».

Ma la scoperta della lista è stata sconcertante. L'utente si è detto «particolarmente irritato dal costo delle pulizie e dall'avere trovato una serie di faccende domestiche». Nel post, intitolato “Airbnb sta sfuggendo di mano”, mostrava l'immagine di un elenco puntato di «istruzioni».

Il post

Un portavoce di Airbnb ha dichiarato a Newsweek: «Vogliamo che gli ospiti abbiano la migliore esperienza possibile, motivo per cui chiediamo agli host di garantire che le istruzioni per il checkout siano visibili prima della prenotazione. Condividiamo regolarmente indicazioni con gli host su questo argomento e ripetiamo che recensioni particolarmente basse possono portare alla rimozione».