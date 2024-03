Kasparov inserito nella lista dei terroristi da Mosca: chi è l'oppositore russo campione di scacchi inviso a Putin

Per la Russia ora Garry Kasparov è ufficialmente un terrorista. L'oppositore russo, e famoso campione di scacchi che risiede all'estero Garry Kasparov, è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei «terroristi ed estremisti». Lo riferisce l'agenzia Tass.

Kasparov, chi è l'oppositore russo campione di scacchi

Ha 61 anni è nato a Baku, in Azerbaigian, nell'exUnione Sovietica, Kasparov è diventato campione di scacchi under 18 dell'URSS all'età di 12 anni e campione mondiale under 20 a 17 anni. A 22 anni è diventato famoso a livello internazionale come il più giovane campione del mondo di scacchi della storia, nel 1985. Ha difeso il suo titolo per cinque volte, compresa una leggendaria serie di partite contro l'arci-rivale Anatoly Karpov.

Kasparov ha battuto il record di punteggio di Bobby Fischer nel 1990 e il suo record di punteggio massimo è rimasto imbattuto fino al 2013. Le sue famose partite contro il supercomputer IBM Deep Blue nel 1996-97 sono state fondamentali per portare l'intelligenza artificiale e gli scacchi nel mainstream.

Kasparov è stato uno dei primi sovietici di spicco a chiedere riforme democratiche e di mercato ed è stato uno dei primi sostenitori della spinta di Boris Eltsin a smantellare l'Unione Sovietica. Nel 1990, insieme alla sua famiglia, sfuggì alle violenze etniche nella natia Baku durante il crollo dell'URSS. Nel 2005, Kasparov, al suon20° anno come giocatore più quotato al mondo, si è ritirato dagli scacchi professionali per unirsi all'avanguardia del movimento pro-democrazia russo. Nel 2012, Kasparov è stato nominato presidente della Human Rights Foundation con sede a New York, succedendo a Vaclav Havel. La HRF promuove la libertà individuale in tutto il mondo e organizza il Forum della Libertà di Oslo. Rischiando l'arresto imminente durante la repressione di Putin, Kasparov si è trasferito da Mosca a New York nel 2013.

La Kasparov Chess Foundation, con sede negli Stati Uniti, promuove l'insegnamento degli scacchi nei sistemi scolastici di tutto il mondo. Il suo programma è già in uso nelle scuole di tutti gli Stati Uniti, ma la KCF ha anche centri a Bruxelles, Johannesburg, Singapore e Città del Messico. Garry e sua moglie Daria viaggiano spesso per promuovere i comprovati benefici degli scacchi nell'istruzione e hanno effettuato numerosi tour in Africa.

Kasparov collabora con il Wall Street Journal dal 1991 ed è un commentatore abituale di politica e diritti umani. Interviene frequentemente in tutto il mondo per parlare di tecnologia, strategia, politica e raggiungimento delle massime prestazioni mentali a un pubblico di uomini d'affari e politici. È Senior Visiting Fellow presso la Oxford-Martin School e si occupa di collaborazione uomo-macchina. È membro del comitato consultivo esecutivo della Foundation for Responsible Robotics e ambasciatore della sicurezza per Avast Software, dove discute di sicurezza informatica e futuro digitale. Il libro di Kasparov "Come la vita imita gli scacchi" sulla strategia e il processo decisionale è disponibile in oltre 20 lingue. È autore di due acclamate serie di libri sugli scacchi, I miei grandi predecessori e Scacchi moderni. Il libro di Kasparov del 2015, Winter Is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped (Perché Vladimir Putin e i nemici del mondo libero devono essere fermati ) è una miscela di storia, memorie e analisi dell'attualità.

Il prossimo libro di Kasparov è Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins. (maggio 2017) Il libro descrive le sue partite contro Deep Blue, i suoi anni di ricerca e le sue conferenze sulla competizione e la collaborazione tra uomo e macchina e la sua collaborazione con il Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford. Dice,