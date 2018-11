Camerun, liberati i 79 bambini rapiti dai ribelli anglofoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati liberati i 79 studenti rapiti in una delle due regioni anglofone del Camerun, teatro di scontri armati e violenze. Ne dà notizia l’Agenzia Fides spiegando che i ragazzi sono stati condotti dai loro rapitori, nella notte, vicino ad una chiesa presbiteriana nei pressi di Bamenda, e quindi liberati. I ragazzi, che hanno dagli 11 ai 17 anni, sono stati ritrovati stanchi e psicologicamente provati. Restano nelle mani dei rapitori - il gruppo secessionista anglofono Amba Boys - i tre membri dello staff della scuola che sono ancora nello loro mani.Da più di un anno le aree del nord-ovest e del sud-ovest del Camerun sono in preda all’instabilità causata dai separatisti di lingua inglese, che hanno proclamato la secessione dal resto del Paese e la creazione di uno Stato indipendente, chiamato Ambazonia. La violenta repressione condotta dai militari e gli scontri tra questi e i diversi gruppi secessionisti hanno provocato la morte di centinaia di persone. Oltre 200.000 civili hanno lasciato le due regioni per sfuggire alla violenza e all’instabilità. A settembre si terranno le elezioni presidenziali.