Prenota camera da incubo su Airbnb: il letto è nel bagno. E la foto condivisa sui social diventa virale

Non aveva il bagno in camera ma la camera in bagno. David Holtz, assistant professor all'università di Berkeley, in California, vicino San Francisco, ammette di non aver controllato bene le recensioni (che non c'erano) prima di prenotare. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che una camera su Airbnb potesse arrivare a tanto. Il professore americano aveva prenotato una camera a Londra, ma al suo arrivo ha scoperto che la camera da letto e il bagno erano... la stessa cosa. Lo ha raccontato in un tweet che è diventato virale, accumulando 12 milioni e mezzo di visualizzazioni: «Quella sensazione quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l'intero spazio è essenzialmente solo un grande bagno in cui l'host ha messo un letto», ha scritto.

Holtz, che aveva prenotato la stanza per il suo viaggio a Londra, si è reso conto per la prima volta che qualcosa non andava durante la prenotazione dopo aver notato che quella stanza non aveva recensioni.

Un segnale che avrebbe fatto desistere molti ma non lui, che ha scelto comunque di prenotare. Tuttavia, non ci ha pensato fino a quando non è arrivato a Londra e ha visto che il suo appartamento era fatto da un bagno all'interno di una stanza.

Le foto della "camera" diventano virali

In effetti, come mostrano le foto, il letto di Holtz era a pochi centimetri dal gabinetto, delimitato da una sottile lastra di vetro. Il professore si è lamentato con Airbnb, che ha detto che avrebbe esaminato la questione, ma finora non è tornato dall'ospite. «Ciao David. Grazie per averci contattato - ha risposto l'azienda -. Per favore, inviaci un DM con l'indirizzo email collegato al tuo account Airbnb, così possiamo dare un'occhiata più da vicino». Holtz racconta di aver risposto: «Ho già parlato più volte con l'assistenza clienti e nessuno ha avuto alcun interesse ad aiutare a risolvere il problema. Posso aspettarmi un risultato diverso questa volta?».

I commenti sui social

I social - neanche a dirlo - si sono scatenati: così Airbnb si è trasformato in "Airbnpee" per alcuni utenti. Per altri la sigla "bnb" voleva rappresentare "letto nel bagno" ("bed in bathroom"). «Hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano», una delle battute con più like su Twitter. Lo stesso Holtz ha poi visto il lato divertente della sua prenotazione: «Dopo aver dormito per 2 notti a un piede di distanza da un gabinetto, sono pronto a dormire per 26 notti nella giungla delle Fiji».