Sabato 27 Maggio 2023, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 19:09

«Quando siamo arrivate a Positano abbiamo scoperto che la villa che avevamo prenotato non esisteva». Hanno i volti scuri, gli occhi abbassati e le facce tristi il gruppo di turiste americane truffate. Le giovani, da Miami, avevano affittato un appartamento molto grande nella splendida località campana: tra le più gettonate d'estate. Ma sono state accolte da un'amara sorpresa.

Truffa villa a Positano, il video

A denunciare quanto accaduto Brooke Esposito, una ragazza di 22 anni che vive a Miami. La ragazza ha deciso di riprendere le amiche dopo aver appreso che la loro vacanza era stata rovinata. Nel video, diffuso su Tiktok, si vede la comitiva all'aeroporto di Napoli mentre cerca una soluzione. Dove hanno prenotato ? La riposta è nei commenti: "Abbiamo scelto la villa su booking e non airbnb", specifica l'autrice del post. Non si conosce, invece, quale villa sia quella che non esiste.

L'inconveniente della valigia

Non solo la truffa, ma anche un ritiro dei bagagli non troppo facile. Perché a una delle ragazze è stato perso. E quindi ha dovuto aspettare più del dovuto allo scalo prima di poter proseguire la vacanza.

I consigli

Per evitare questo genere di truffe, è sempre meglio controllare su google maps se la località affittata esista davvero.