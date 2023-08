Cabine telefoniche rosse di Londra in vendita a una sterlina: ecco perché

Mille cabine telefoniche in vendita a un pound l'una. La trovata di British Telecom è stata pensata per celebrare i 100 anni dell'iconico box, sfondo di miliardi di foto ricordo dei visitatori di Londra. La campagna si chiama "Adotta un chiosco".

Cabine telefoniche rosse riconvertite: dalle biblioteche alle stazioni per defibrillatori

La compagnia telefonica del Regno Unito intende vendere le cabine rosse per promuoverne un nuovo utlizzo (già ampiamente sperimentato). Le cabine possono convertirsi in biblioteche, banchi alimentari, mini musei, gallerie d'arte o persino stazioni per defibrillatori salvavita.



Secondo BT, dal 2008 più di 7.200 cabine telefoniche sono state già adottate da associazioni, parrocchie, comunità in tutto il Regno Unito.

Sono circa 20.000, invece, i telefoni pubblici rimanenti e funzionanti.

Le cabine rosse, un po' di storia

L'architetto Sir Giles Gilbert Scott progettò la prima cabina telefonica rossa per un concorso nel 1924. Il primo prototipo era conosciuto come K1, fu introdotto in pochissimi esemplari nel 1921. Mentre la cabina telefonica rossa che conosciamo oggi, quella di Sir Scott, prende il nome di K2. Fu introdotta nel 1926, soprattutto a Londra. Nel 1936, Scott raffinò il suo design per la famosa K6 introdotta in tutto il Regno Unito per celebrare il Giubileo d'Argento di Giorgio V.

Ma ci sono ancora cabine che fanno ancora le cabine

Ci sono poi cabine che continuano a prestare servizio lì dove serve lanciare un SOS. L'anno scorso sono state aggiornate le regole sulla rimozione dei telefoni pubblici. I criteri comprendono il caso in cui i telefoni pubblici si trovino in una località senza copertura da parte di tutti e quattro i fornitori di reti mobili, oppure siano dislocati in una zona con un'elevata frequenza di incidenti o suicidi. E ancora: se negli ultimi 12 mesi sono state effettuate 52 o più chiamate in una cabina o ci sono altre prove che una cabina telefonica è ragionevolmente necessaria in un luogo per esempio, dove viene utilizzato per effettuare chiamate a linee di assistenza come la Childline (una linea di aiuto per bambini).