Busto romano acquistato per 35$ negli Usa: fu rubato durante la Seconda Guerra Mondiale, ora torna a casa

Dalla Germania ai tempi della seconda guerra mondiale agli scaffali di un Texas Goodwill, un busto romano di 2000 anni ora sta tornando a casa.

Nel 2018, Laura Young aveva acquistato il busto per soli 34,99 dollari presso un Goodwill della zona di Austin, ignara della sua storia antica. «Stavo solo cercando qualcosa che sembrasse interessante», ha detto Young alla CNN lo scorso maggio. Il busto è stato prestato dalla Glyptothek di Monaco al Museo d’Arte di San Antonio lo scorso anno e il mese prossimo sarà restituito alla Germania. «È stata davvero una sorpresa amara», ha detto Young alla CNN giovedì scorso. «Sono un po’ in disaccordo con la decisione, ma ho intenzione di fargli visita in Germania».

Durante la ricerca sulla provenienza del busto l’anno scorso, Young è stato messo in contatto con Sotheby’s, che ha confermato che si stima che il busto avesse circa 2000 anni. L’identità del busto non è ancora certa, ma il team della Sama ha dichiarato alla CNN di ritenere che assomigli al capo militare romano Sesto Pompeo.



«Io, insieme ad altri studiosi che hanno lavorato sulle fotografie dell’esemplare tedesco dopo la sua scomparsa, ho suggerito Sesto Pompeo, sulla base di somiglianze con i ritratti di suo padre, Pompeo il Grande, e con la moneta che era inclusa nell’etichetta del Sama dove viene mostrato il ritratto di Sesto» ha affermato Lynley McAlpine, borsista curatoriale post-dottorato presso Sama. Il busto era originariamente ospitato in una copia di una casa di Pompei, nota anche come Pompejanum, ed è stato spostato in un deposito poco prima che l’edificio fosse distrutto durante la guerra.Si ritiene quindi che intorno agli anni ‘50 un soldato americano abbia rubato il busto e lo abbia portato negli Stati Uniti, ed è così che alla fine è finito al negozio dell’usato e nelle mani di Young.Nell’ultimo anno, il busto in marmo di 52 libbre è stato visto da migliaia di ospiti al Sama, tra cui l’arciduca Carl Christian d’Austria e il sindaco di San Antonio Ron Nirenberg. Il 21 maggio sarà l’ultimo giorno del manufatto al museo, quando verrà poi rispedito in Germania. Sama afferma che il busto si unirà ad altre due sculture romane del museo e tornerà in Germania per essere di nuovo insieme per la prima volta da anni.Un rappresentante della Glyptothek supervisionerà il processo di imballaggio dei manufatti e li riporterà personalmente a casa.