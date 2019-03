Brexit, bocciato il no deal, è caos ma non c'è il taglio netto dalla Ue

Brexit, bocciato per 4 voti il no deal e non ci sarà il taglio netto della Gran Bretagna dalla Ue. La Camera dei Comuni ha votato stasera contro l'opzione di una Brexit no deal. Il Parlamento britannico ha detto ancora una volta no al no deal sulla Brexit, ovvero a un'uscita dall'Unione europea il 29 marzo senza un accordo, spianando dunque la strada a una richiesta all'Ue di proroga dell'articolo 50. La formula usata nel testo messo ai voti, emendata sulla base dell'esito del voto sul primo emendamento (è escluso un no deal in qualunque circostanza) chiedeva alla Camera di «rifiutare l'approvazione» di una Brexit no deal «facendo notare che uscire senza accordo resta l'opzione prevista dalla legge britannica ed europea a meno che la Camera non ratifichi un accordo con la Ue». La mozione ha ricevuto 321 sì e 278 no. A questo punto, domani la Camera dei Comuni sarà chiamata a votare sulla mozione che impone al Governo di chiedere all'Unione europea una proroga dell'articolo 50 e, quindi, l'uscita dalla Ue oltre la scadenza attualmente fissata per il 29 marzo.

Brexit, il governo UK taglia le stime Pil 2019

May insiste: «No deal resta l'esito di default». L'opzione di una Brexit no deal resta lo sbocco «di default» in mancanza di un accordo o di un rinvio. Lo ha ribadito Theresa May malgrado l'approvazione della mozione anti-no deal ai Comuni. May ha confermato per domani un nuovo voto su una mozione che apra la strada un «breve rinvio» della Brexit, legandolo però alla disponibilità della Camera ad accettare il suo accordo come testo di base. Altrimenti ha evocato un rinvio a più lungo termine con l'inevitabile partecipazione britannica alle elezioni europee di maggio.

La sconfitta di oggi del governo di Theresa May sulla mozione anti-no deal segna la necessità che sia «il Parlamento a prendere il controllo» del processo verso la Brexit. Lo ha detto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, definendo a questo punto «inevitabile» la richiesta all'Ue di un rinvio della Brexit, addossandone la responsabilità alla premier Tory e annunciando l'avvio di consultazioni trasversali del Labour per cercare un accordo di compromesso votabile da una maggioranza della Camera dei Comuni.

Gli emendamenti. L'emendamento A: via libera della Camera dei Comuni britannica al primo emendamento messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l'ipotesi di un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto escludendo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l'Ue «senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future» ratificate. È stato approvato con 312 voti a favore e 308 contrari.

L'emendamento F. Westminster ha respinto oggi con 163 voti contro 374 un emendamento alla mozione sulla Brexit no deal presentato un tentativo di compromesso fra Conservatori pro-Leave e pro-Remain che avrebbe aperto le porte a un «managed no deal»: con la possibilità per il Regno di uscire dall'Ue senz'accordo, dopo un breve rinvio chiesto a Bruxelles (dal 29 marzo al 22 maggio), ma con l'impegno unilaterale a mantenere lo status quo nelle relazioni con l'Ue per una transizione estesa fino al dicembre 2021 in attesa di un accordo finale



Il governo May in difficoltà. L'approvazione dell'emendamento in questione, non appoggiato dal governo, mette di nuovo in difficoltà la premier Theresa May. Esso va infatti recepito nella mozione principale, rispetto alla quale May era originariamente favorevole, dandole però un significato più netto: un rifiuto totale del no deal che l'esecutivo giudica difficile da garantire e non sostenibile di fronte all'Ue, tenuto conto che il 'no deal' resta uno sbocco di default - in base a quanto previsto dai termini dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona notificato a Bruxelles per il recesso dall'Unione - in mancanza di un accordo di divorzio ratificato o di un rinvio

La Commissione Europea: «Non basta il voto sul no deal, serve un accordo» La Commissione Europea «prende atto dei voti di questa sera alla Camera dei Comuni. Ci sono solo due modi per lasciare l'Ue: con o senza un accordo. L'Ue è preparata per entrambi. Per togliere il 'no deal' dal tavolo, non basta votare contro il 'no deal': bisogna arrivare ad un accordo. Abbiamo raggiunto un accordo con il primo ministro britannico e l'Ue è pronta a firmarlo». Lo afferma una portavoce della Commissione Europea.

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA