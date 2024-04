Bombardata base militare filo-iraniana in Iraq, un morto e 8 feriti. Israele e Usa negano coinvolgimenti

Un «bombardamento» ha centrato ieri sera una base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Fonti della sicurezza hanno precisato che nel raid si contano «un morto e otto feriti» tra le forze della base. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che «gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi». Anche fonti israeliane hanno escluso il coinvolgimento di Tel Aviv nel raid. La Resistenza Islamica dell'Iraq ha annunciato di aver lanciato droni contro la città israeliana di Eliat in risposta «alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista».

Dramatic footage from the Israeli airstrikes against an Iranian proxy group in Iraq tonight



The Islamic regime in Tehran is taking loss after loss pic.twitter.com/NgMkGsxR0H

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2024