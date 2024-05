Bonus 500 euro per giovani disoccupati under 35 e sgravi contributivi per le sturt up: requisiti degli aiuti previsti nel Dl Coesione

Bonus 500 euro ed esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a ogni lavoratore, per un massimo di 800 euro al mese. Sono gli aiuti previsti nel Decreto Coesione 60 2024 per l'incentivo all’occupazione giovanile: un contributo per spingere l'imprenditorialità under 35, rivolto ai disoccupati.

Bonus 500 euro ai disoccupati

Conditio sine qua non per ottenere bonus e sgravi - come prevede il decreto legge del 7 maggio 2024 numero 60 (clicca qui per il pdf) è l'avvio sul territorio nazionale, a partire dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di un’attività imprenditoriale che operi «nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica». Per l'avvio si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea.