Arezzo, bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano mentre la mamma allatta il fratellino: è grave

Un bimbo di 4 anni e mezzo è sfuggito al controllo della mamma che stava allattando il fratellino ed è caduto dal terzo piano della casa dove abita con la famiglia. È accaduto nel pomeriggio ad Arezzo, nel rione popolare di Saione, a via del Trionfo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno chiamati subito il 118.

Che cosa è successo

La donna, originaria del Bangladesh, stava allattando il bimbo più piccolo, secondo le ricostruzioni della polizia. In casa non c'era il padre, ma erano presenti gli zii dei bambini. Stava giocando in terrazza, pare vicino alla madre, quando avrebbe all'improvviso scavalcato la ringhiera, cadendo dal terzo piano.

Trapani, bambino di 10 anni azzannato al viso da un rottweiler mentre gioca con il nonno

Il bambino è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato.