Trump, l'ex avvocato Cohen ammette: «Ho rubato soldi alla sua holding» L'ex legale Michael Cohen, vice presidente della Trump Organization è stato l'avvocato di Trump tra il 2006 e il 2018. Dopo la condanna federale a 3 anni per il pagamento a Stormy Daniels e per aver mentito al Congresso a riguardo, Cohen ha iniziato a collaborare spiegando come versò i 130 mila dollari.