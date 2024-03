Bielorussia schiera truppe al confine con la Lituania? La denuncia di Kiev e la possibile escalation con la Nato

La Bielorussia avrebbe iniziato a schierare carri armati vicino al confine con la Nato, mentre aumentano le tensioni tra l’alleanza e la Russia per la guerra in Ucraina. L’esercito bielorusso «ha mobilitato i riservisti e ha dato il via a importanti manovre militari», secondo un rapporto pubblicato giovedì dal Kyiv Post. Truppe e carri armati sarebbero stati schierati vicino al confine con la Lituania.

Guerra, tensione al confine fra Bielorussia e Lituania

La Comunità dei ferrovieri della Bielorussia, gruppo contrario alle politiche del presidente Alexander Lukashenko e del suo alleato, il presidente russo Vladimir Putin, ha fatto sapere che mercoledì notte a Oshmyany è arrivato un treno carico di personale militare e attrezzature belliche, tra cui nove carri armati T-72B. Il Ministero della Difesa bielorusso ha poi confermato che il carico includeva carri armati T-72B e veicoli da combattimento di fanteria BMP-2. Ha anche aggiunto che si sta svolgendo un’esercitazione militare in una regione che comprende Oshmyany e ne verranno organizzate altre non lontano dal confine con la Polonia.

«Il personale dovrà spostarsi in aree designate e condurre una serie di esercitazioni e addestramenti - ha dichiarato l’esercito bielorusso in una nota, secondo una traduzione del Kyiv Post - Durante l’ispezione è pianificato il movimento di attrezzature militari ed è possibile limitare temporaneamente la circolazione dei trasporti civili su strade e aree pubbliche». Lukashenko il mese scorso ha accusato la Polonia di complottare con gli Stati Uniti per organizzare una «provocazione su larga scala» che sarebbe poi stata «attribuita a Russia e Bielorussia», e ha paragonato gli alleati della Nato al leader nazista Adolf Hitler all’inizio della seconda guerra mondiale.

Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin, invece, avrebbe lanciato una minaccia alla Nato durante un’intervista alla televisione di stato russa: «Minsk in caso di violazione del suo spazio aereo abbatterà qualsiasi aereo straniero».

All’inizio del 2024 la Bielorussia ha anche annunciato di aver adottato una nuova dottrina militare che consente l’uso di armi nucleari, dopo aver ricevuto una spedizione di armi nucleari tattiche dalla Russia alla fine del 2023.

Nel frattempo, la Nato sta conducendo la più grande esercitazione militare in Europa degli ultimi decenni: l’operazione Steadfast Defender, che continuerà fino a maggio e comprenderà oltre 90mila soldati provenienti da tutti i 32 stati membri dell’alleanza. La Russia ha affermato che, in realtà, si tratta di una prova generale per un attacco pianificato dagli Stati Uniti sul suo territorio.