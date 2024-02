Sono passati due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina e il conflitto è ancora in una condizione di sostanziale equilibrio. Al punto che risulta impossibile ipotizzare un vincitore. Su una cosa tutti gli analisti sono d'accordo: è stata una campagna militare sciagurata che Mosca avrebbe fatto meglio a non intraprendere mai, considerando ciò che ha perso sin qui in termini di uomini e di mezzi. Newsweek ha intervistato una serie di esperti che hanno evidenziato i cinque errori commessi dal Cremlino in questi due anni.

Guerra Ucraina, il nuovo piano (segreto) per la controffensiva: così Zelensky vuole cogliere di sorpresa Putin