Russia, nuove truppe e armi nucleari ai confini con la Nato. 007 lituani: «Pronta allo scontro con i Paesi Baltici»

Truppe da combattimento russe in massa ai confini della Nato. È quanto trapela dall'ultimo report degli 007 lituani. «Nella regione del Mar Baltico - si legge nel rapporto dell'intelligence -, Mosca deve utilizzare sempre più altre componenti (aeree e navali) e capacità nucleari per proiettare il suo potenziale militare e la sua deterrenza regionale». Putin, in sostanza, mostra i muscoli. Anche perché la guerra della Russia contro l'Ucraina si sta gradualmente trasformando in un conflitto prolungato, che richiede «un impegno crescente».

Russia distrugge il primo lanciarazzi Himars, i timori di Kiev: «Non sappiamo come sia potuto accadere»