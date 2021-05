24 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







A Barcellona la polizia sta indagando sulla morte di un uomo di 39 anni il cui corpo è stato trovato all'interno di una statua di dinosauro. Le autorità sono state allertate sabato dopo che un padre e suo figlio hanno sentito un odore proveniente dalla statua di cartapesta a Santa Coloma de Gramenet. Il padre aveva visto il cadavere attraverso un buco nella gamba cava dello stegosauro. Stando a quanto affermato dalle autorità, l'uomo era dato per disperso dalla sua famiglia. La statua è stata rimossa dall'edificio dove era stata utilizzata per pubblicizzare un vecchio cinema ed è stata sottoposta a sequestro.

Incidente o omicidio?

Sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco per recuperare il corpo dell'uomo ed è stato necessario aprire la statua di cartapesta dello stegosauro. Secondo una prima ipotesi avanzata dai media locali si tratterebbe di un incidente: la vittima stava cercando di recuperare il proprio telefono caduto all'interno della statua rimanendoci intrappolato senza possibilità di chiedere aiuto.

Body Of Missing Man Found Inside Dinosaur Statue In Barcelona https://t.co/6K9GMP7dQi #Spain #TopNews — Euro Weekly News (@euroweeklynews) May 23, 2021

La polizia però ha dichiarato di non sapere come l'uomo sia finito all'interno del dinosauro e si stanno aspettando i risultati dell'autopsia per comprendere le cause del decesso, il corpo al momento del ritrovamento non aveva segni di violenza.

