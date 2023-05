Bambina di 2 anni muore dopo esser stata lasciata in auto al caldo per 14 ore, sotto accusa i genitori

Una bambina di 2 anni è morta in Florida dopo che i suoi genitori hanno «deciso di lasciarla in macchina», secondo le autorità. Kathreen Adams e Christopher McLean sono accusati di negligenza e possesso di metanfetamine dopo che, secondo lo sceriffo della contea di Holmes, hanno lasciato la figlia addormentata nel veicolo, al caldo, tutta la notte, per un totale di circa 14 ore.

Cosa è successo

Una bambina di 2 anni della Florida che si è addormentata nel suo seggiolino è morta dopo che i suoi genitori l'hanno lasciata di proposito nel veicolo caldo per 14 ore, hanno detto le autorità.

I genitori della bambina, Kathreen Adams, 23 anni, e Christopher McLean, 32 anni, sono stati arrestati e accusati di abbandono di minore, possesso di metanfetamina e possesso di armamentario per droga. Lo sceriffo della contea di Holmes, John Tate, ha dichiarato in una conferenza stampa mercoledì. Gli agenti si sono recati in una casa nella comunità di Prosperity, nella Florida Panhandle, alle 15:43 di martedì, dopo che una "donna isterica" aveva chiamato il 911, secondo lo sceriffo, che ha fatto notare che l'operatore del servizio di emergenza non è riuscito a ottenere informazioni dalla donna perché stava urlando. Il vicesceriffo che ha risposto ha trovato in casa una bambina di 2 anni non responsiva.

L'agente ha iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (CPR) fino all'arrivo dei servizi medici di emergenza, ma la bambina è stata dichiarata morta poco dopo. La madre ha inizialmente dichiarato di aver trovato la figlia in casa senza reagire. Lo sceriffo ha detto che la temperatura della bambina era di circa 42 gradi «quindi sapevamo che qualcosa non andava». Durante le indagini, le autorità hanno appreso che la bambina era rimasta in auto per circa 14 ore. La madre ha detto agli agenti di aver lasciato il lavoro intorno a mezzanotte e di essere andata a casa di un parente con il marito per prendere la bambina di 2 anni e il fratellino di 4, per poi tornare a casa.



La «distrazione» dei genitori

«La bambina stava dormendo nel seggiolino. Hanno deciso di lasciarla in macchina, sono entrati e alla fine si sono addormentati e non si sono svegliati o resi conto che la bambina era in macchina fino alle 3:41 circa del pomeriggio», ha spiegato lo sceriffo, aggiungendo che Adams ha lasciato «di proposito la bambina in macchina per tutta la notte».

McLean non ha collaborato e ha invocato i suoi diritti «e non ha voluto rilasciare una dichiarazione o parlare con noi in quel momento», ha detto lo sceriffo a proposito del padre del bambino. Secondo lo sceriffo, ci sono alcune discrepanze sull'ora in cui la coppia ha effettivamente trovato la bambina e quando è stato chiamato il 911. Adams ha anche detto che la bambina di 4 anni è scesa dal veicolo ed è entrata in casa.

«Non abbiamo prove se fosse in macchina o in casa. È una cosa che stiamo ancora cercando di capire», ha detto lo sceriffo a proposito del bambino di 4 anni. Le autorità hanno trovato metanfetamina, marijuana, gomme al CBD e armamentario per la droga nella casa della coppia, ha detto lo sceriffo ai giornalisti. Adams ha detto alle autorità che lei e McLean hanno fumato marijuana dopo essersi introdotti in casa.

Quando gli è stato chiesto se avesse un messaggio per la comunità, lo sceriffo ha risposto: «Non fate uso di droghe. Credo sinceramente che la metanfetamina e la droga siano responsabili di questa morte». «Questo è ciò che accade quando si fa uso di droghe, si perde il senso di ciò che accade nella realtà e questo genere di cose accade. Probabilmente se non avessero assunto droghe, oggi non saremmo qui», ha detto. Il bambino di 4 anni è stato preso in custodia dal Dipartimento per l'infanzia e la famiglia.