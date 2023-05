Reggio Emilia, bambina di 6 anni cade dalla sedia mentre gioca: Giulia Qiu muore dopo tre giorni di agonia

Stava giocando su una sedia quando è caduta e ha battuto la testa: le ferite riportate le sono state fatali, e Giulia, una bambina di soli sei anni, è morta tre giorni di agonia. Il dramma è avvenuto a Pieve Rossa di Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia.

Cosa è successo

Giulia Qiu, sei anni e di origine cinese, stava giocando nella casa di famiglia con annesso laboratorio tessile quando è caduta probabilmente da una sedia sotto agli occhi dei genitori.

Come riporta Il Resto del Carlino, la piccola è stata portata d'urgenza in ospedale, ma una volta arrivata al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia le sue condizioni sono apparse da subito critiche. La situazione è precipitata poco dopo, con un primo arresto cardiaco. La bambina è stata poi ricoverata in rianimazione pediatrica, dove è rimasta per tre giorni. Le indagini Il cuore di Giulia ha smesso di battere venerdì, tre giorni dopo l'incidente. La piccola salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e ora sulla vicenda indagano i carabinieri di Bagnolo, ma dai privi rilievi non sembra ci siano reati ipotizzabili.