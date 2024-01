Attaccante israeliano arrestato (e poi rilasciato) in Turchia: Sagiv Jehezkel, dopo il gol l'esultanza per ricordare gli ostaggi in mano ad Hamas

Aveva festeggiato un gol ricordando la strage di Hamas in Israele del 7 ottobre. E per questo era stato arrestato dalle autorità turche. Poi però il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu, è stato rilasciato. Secondo i media locali, nelle prossime ore dovrebbe far rientro in patria, su un volo privato messo a disposizione dallo stesso governo israeliano.

L'esultanza e la scritta sul braccio

Jehezkel aveva mostrato il braccio con una fasciatura, davanti alle telecamere, dopo aver segnato un gol al 68'. Sul suo braccio, scritte a mano in inglese, c'erano le parole «100 giorni», la data del 7 ottobre e una stella di David.

La procura turca ha avviato un'indagine contro il calciatore israeliano con l'accusa di «incitamento all'odio e all'ostilità», ha detto il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc. «Un'indagine giudiziaria è stata avviata dall'ufficio del procuratore capo di Antalya contro Jehezkel per "incitamento all'odio e all'ostilità" a causa del suo brutto gesto a sostegno del massacro israeliano a Gaza dopo aver segnato un gol nella partita di Super Lig Antalyaspor-Trabzonspor», ha scritto Tunc sulla piattaforma di social media X.

Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024

Le reazioni del governo israeliano

Jehezkel, 28 anni, ha festeggiato il gol del pareggio nell'1-1 di domenica contro il Trabzonspor nel massimo campionato turco facendo un segno con il cuore con le mani davanti alla telecamera e mostrando il suo messaggio «100 giorni, 7 ottobre». Cento è il numero di giorni in cui gli ostaggi sono rimasti prigionieri del gruppo terroristico palestinese. Jehezkel è stato sospeso dall'Antalyaspor «fino a nuovo avviso» in seguito alla sua apparizione, tra le feroci critiche dei tifosi locali e dei media turchi. Il presidente del club ha anche promesso di rescindere il suo contratto. Jehezkel è un nazionale israeliano che si è trasferito dall'Hapoel Beer Sheva all'Antalyaspor solo a settembre. Il pareggio di domenica è stato il suo sesto gol stagionale nella Süper Lig turca. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministero degli Esteri stanno vogliono riportare il giocatore in Israele, ha riferito l'emittente israeliana Channel 12. «Chiunque arresti un calciatore» per un atto di solidarietà «nei confronti dei 136 ostaggi tenuti per oltre 100 giorni nelle mani di un'organizzazione terroristica omicida rappresenta una cultura di omicidio e odio», ha detto il ministro degli esteri israeliano Yisrael Katz.