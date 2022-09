In volo con l'idrovolante per spargere le ceneri del padre, ma l'aereo cade: morto il figlio (e il pilota)

Dramma negli Usa. Un figlio (in lutto) è morto insieme a un pilota mentre disperdeva le ceneri di suo padre da un aereo anfibio precipitato proprio durante un volo commemorativo. Lee Cemensky, 58 anni, era il passeggero di un aereo guidato da Douglas A. Johnson, 61 anni. La polizia è stata chiamata in una zona rurale fuori Emily, a circa 150 miglia a nord di Minneapolis, perché l'aereo non è riuscito a raggiungere la sua destinazione prevista alla partenza. Entrambi gli uomini sono stati dichiarati morti dai servizi di emergenza. Gli inquirenti sulla scena del disastro domenica notte hanno scoperto che Lee aveva sparso «le ceneri di suo padre in mare», secondo quanto raccontato dal tenente Craig Katzenberger dell'ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing.

Il padre della vittima, Leo John, era morto nella sua casa il 7 agosto a Fifty Lakes: aveva lasciato la moglie Vikki, un figlio e una figlia, quattro nipoti e cinque pronipoti. L'incidente è al vaglio della Federal Aviation Administration e del National Transportation Safety Board. Katzenberger ha aggiunto che l'indagine dell'ufficio dello sceriffo è «ancora aperta» per capire le cause dell'incidente dell'idrovolante.

Lee aveva venduto la sua attività, la Brakes Plus, a Las Vegas a febbraio per tornare in Minnesota. Il manager della Brakes Plus, Joseph Hunter, che ha acquistato l'attività da lui il 28 febbraio, ha spiegato che era un «bravo ragazzo... buono con tutti i suoi clienti». Prima dell'incidente, lo Swan era stato utilizzato per le visite turistiche a Emily, nel Minnesota.