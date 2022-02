Morto Gail Halvorsen, il pilota che lanciava dolci ai bimbi di Berlino nel '48: aveva 101 anni

Faceva piovere sulla Berlino del 1948 piccoli paracaduti riempiti di cioccolata, gomme da masticare e caramelle e ispirò tanti altri piloti a fare lo stesso dopo di lui. Gail Halvorsen, ex pilota americano passato alla storia per aver sfidato l'embargo imposto dall'Unione sovietica, è morto a 101 anni. Era soprannominato il "bombardiere di caramelle" o "zio Wiggly Wings" per il modo in cui manovrava il suo aereo in modo che i bambini sapessero del suo arrivo.

Almeno 78 piloti persero la vita

«Anche se volavo giorno e notte, con il ghiaccio e sotto la neve... ero felice quando vedevo l'espressione dei bambini che aspettavano i paracaduti. Ne andavano matti», raccontò Halvorsen in un'intervista di dieci anni fa. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 1948 al 1949 gli americani e gli alleati organizzarono un'operazione chiamata Il ponte di Berlino per portare rifornimenti ai 2,5 milioni di abitanti di Berlino ovest, ancora sofferenti per il conflitto e circondati ai sovietici che avevano bloccato tutti gli accessi ai tre settori occupati da statunitensi, inglesi e francesi e tagliato tutti i collegamenti ferroviari e stradali. Furono 2 milioni le tonnellate di merci trasportate da oltre 270.000 voli alleati. Almeno 78 piloti americani, britannici e tedeschi hanno perso la vita in incidenti aerei o a terra, consegnando cibo e altri generi di prima necessità alla popolazione di Berlino che era allo stremo.