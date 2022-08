Piloti dell'Air France litigano in cabina. «Non eseguo i tuoi ordini», rissa durante il volo

Rissa in volo, due piloti sono stati sospesi dopo essersi picchiati a metà volo nella cabina di pilotaggio. Secondo quanto riferito, i piloti dell'Air France si sono picchiati dopo che uno dei due si è rifiutato di «eseguire gli ordini» sul volo che da Ginevra portava a Parigi.

Poco dopo il decollo, uno dei piloti avrebbe schiaffeggiato l'altro per un diverbio: i due si sono poi afferrati per il bavero prima che uno di loro lanciasse la propria valigetta addosso all'altro. Gli assistenti di volo hanno sentito la lite dalla cabina e sono intervenuti per dividerli: lo riferisce “La Tribune”. Un membro dell'equipaggio di cabina è stato costretto a trascorrere il resto del volo seduto dietro i piloti per il timore che la situazione degenerasse di nuovo.

🇫🇷 Two Air France pilots have been suspended, after an in-flight 'cockpit brawl'.



The Airbus jet was flying between Geneva and Paris, when - shortly after takeoff - the two pilots grabbed each other by the collars and "possibly hit or slapped the other." pic.twitter.com/ZXMBrC7hb7 — TLDR News EU (@TLDRNewsEU) August 27, 2022

Un portavoce di Air France ha descritto la rissa in cabina di pilotaggio come «comportamento del tutto inappropriato». La compagnia aerea ha confermato che c'è stata una «controversia» con uno scambio di «gesti inappropriati» sul volo (Airbus A320). Ma hanno anche garantito che «l'incidente si è concluso rapidamente senza intaccare né la condotta né la sicurezza del volo che è proseguito normalmente». I piloti sono stati «sospesi e sono sotto indagine», spiega un rapporto dell'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile francese.

IL PRECEDENTE - Nel 2018, anche due piloti della Iraqi Airways sono stati sospesi dopo essere venuti alle mani per una lite legata al cibo. L'aereo era diretto a Baghdad da Mashhad in Iran, poi capitano e il primo ufficiale si sono scontrati nella cabina di pilotaggio. L'incidente di Air France arriva quando, secondo quanto riferito, la compagnia aerea ha aumentato il controllo e la sicurezza sui loro mezzi. Ma gli investigatori sulla sicurezza dell'aviazione civile hanno scoperto che la compagnia aerea «ha violato le procedure di sicurezza in diverse occasioni», incluso un volo del 2020 in cui è stato riscontrato che il serbatoio dell'aereo era a corto di 1,4 tonnellate di carburante, scrive ancora La Tribune. Air France ha risposto al rapporto promettendo di effettuare un audit di sicurezza e di rafforzare l'analisi post-volo.