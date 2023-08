Gran Bretagna, voli in ritardo per un guasto al sistema di controllo del traffico aereo: ripercussioni in tutta Europa

Caos in Gran Bretagna - con ripercussioni in tutta Europa - per un problema tecnico che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo. Secondo quanto affermato dalla Nats, l'autorità britannica per il traffico aereo, in seguito a problemi tecnici sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza, ma lo spazio aereo non è chiuso.

Caos voli in Gb, ripercussioni in tutta Europa

Secondo la Bbc, molte compagnie aeree hanno avvertito i passeggeri sui ritardi che si stanno accumulando, mentre gli ingegneri stanno lavorando per trovare e risolvere il guasto. Tra le compagnie che hanno allertato i passeggeri, Ryanair, EasyJet, Loganair e Aer Lingus.

I voli aerei da e per la Gran Bretagna stanno quindi subendo da stamattina forti ritardi e cancellazioni.

A cascata l’inconveniente potrebbe ripercuotersi anche sui voli del resto d’Europa. Anche Eurocontrol ha messo in guardia da possibili disagi. La situazione riguarda centinaia di voli e migliaia di passeggeri.