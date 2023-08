Selfie sull'ala del Boeing 777: assistenti di volo "pizzicati" da un video finiscono nei guai

Hostess nei guai dopo alcuni selfie scattati sull'ala di un aereo Boeing 777. È accaduto all'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina. Lo scorso 16 agosto, alcuni passeggeri che si trovavano al terminal dell'aeroporto argentino hanno notato due membri dell'equipaggio (un uomo e una donna) che erano saliti sull'ala di un aereo e stavano approfittando dei momenti prima della partenza per scattare alcune foto in posa.



Il video, caricato sui social è diventato virale ed è finito nelle mani della compagnia aerea Swiss Air che ora ha aperto un'indagine interna per identificare chi sono i due dipendenti.