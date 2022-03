Giovedì 31 Marzo 2022, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 16:08

La solidarietà fa scalo a Rzeszow. In Polonia, ogni giorno da circa un mese almeno due voli militari atterranno dall'Italia. Decollano da Pisa e Pratica di Mare e hanno sempre la stessa rotta, che taglia l'Austria, la Slovacchia, fino alla Polonia. È il ponte creato dal governo per portare aiuti all'Ucraina, distante solo 100 chilometri dall'aeroporto.

Il carico dei Boeing 767 dell'Aeronautica è top secret, ma il fatto che i voli non passino dall'Ungheria fa pensare che siano incluse anche le armi. Budapest ha infatti negato la possibilità di trasportare aiuti militari passando per i cieli ungheresi.

Italian Air Force C-130J and Spanish Air Force A400M arriving at Rzeszów with goodies for the Ukrainians. pic.twitter.com/VmbBS2IIZE — Woofers (@NotWoofers) March 29, 2022

Missili terra-aria a supporto

I voli partono alla luce del sole. Si possono localizzare grazie ai radar utilizzati per seguire gli aerei civili e vengono rilevati dagli esperti che hanno tracciato le rotte, ormai continue dall'inizio del conflitto e che impegnano quasi tutti i Paesi dell'Ue. Segno che la Russia è bene informata dei movimenti di sostegno all'Ucraina. Lo scalo di Rzeszow Jasionka però è supportato dalle truppe Nato, schierate per sventare eventuali attacchi e che hanno a disposizione i missili terra-aria Patriot americani. L'Italia per inviare aiuti utilizza il Boeing 767-2EYER, con carico di 25 tonnellate. Ma anche il C-130J Hercules, aereo utilizzato proprio per missioni di questo tipo. Lo stesso aeroporto è usato per trasportare il personale militare, con aerei privati che partono con frequenza da Ciampino.

Between 01 Mar and today 13 Mar 2022, there have been at least 27 🇮🇹Italian Air Force flights between airports in 🇮🇹Italy and 🇵🇱Rzeszów-Jasionka Airport in Poland, the likely hub for military aid for 🇺🇦Ukraine:



C-130J 🇮🇹MM62177: 7

C-130J 🇮🇹MM62178: 2

KC-767A 🇮🇹MM62227: 18 https://t.co/RtG84ZQIHF pic.twitter.com/2TMFEgqvxk — Gerjon | חריון (@Gerjon_) March 13, 2022