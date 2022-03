Russia, la protesta in "miniatura" contro la guerra da Mosca a San Pietroburgo

Piccolissimi ma grandissimi, almeno per l'esempio che danno al mondo. A Mosca e a San Pietroburgo sono apparse delle installazioni in miniatura contro la guerra in Ucraina. Le immagini sono state raccolte in un profilo Instagram che vuole mostrare all'opinione pubblica un pezzo della società russa che vuole scendere in campo contro il conflitto scatenato da Putin. Tutto è iniziato a San Pietroburgo dove alcune statuine create con argilla, fili metallici e anche carta sono apparse in alcuni punti della città. La maggior parte di queste creazioni, riporta il "Moscow Times", mostrano cartelli contro la guerra in Ucraina. I creatori sono tutti anonimi ma le immagini vengono pubblicate su un profilo Instagram pubblico chiamato "Malenkiy Piket". L'esempio di San Pietroburgo è stato seguito dalla capitale e, oltre Mosca, anche altre città stanno accogliendo questi piccoli manifestanti pacisfisti.